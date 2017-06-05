朱握災民手 林全尷尬笑 黃暐瀚看出這點微妙訊息

行政院長林全（左二）建言和新北市長朱立倫（紅背心者）日前赴萬里員潭溪勘災。（李其樺攝）

日前的暴雨重創台灣好幾個縣市，不少地區成水鄉澤國，行政院長林全和新北市長朱立倫前天一同赴萬里區員潭溪災區視察災情，當時一位受災戶因自己手上都是土而婉拒握手，不過朱立倫依舊緊握而林全卻是尷尬笑著帶過，對此，資深媒體人黃暐瀚分析，這樣一個小小的手握汙泥的畫面，透露出微妙訊息。

行政院長林全日前在朱立倫陪同下前往災區視察，來到正在搶救家園的受災戶家門時，朱立倫想伸手慰問，但蔡姓受災戶因滿手泥巴而客氣婉謝，不過朱照樣握好握滿，用力握下去，握完繼續寒暄，擦都沒擦，而當林全也想伸手握時，蔡姓受災戶用同樣理由婉拒，不過林全卻把手縮了回來，用尷尬的乾笑帶過。

黃暐瀚表示，這短短兩分鐘的過程透過媒體傳到大街小巷，大家才驚覺，這個沒有「做好做滿」，幹市長幹到一半落跑選總統還大輸的朱立倫，當一個地方父母官，居然真敢這樣「握好握滿」?

黃暐瀚說，因為現場媒體多，朱立倫握手沾泥的確有可能是作秀，不過在一樣的條件下，林全卻連握下去的「勇氣」都沒有，這看在受災戶的眼中，是何等的落差?他直言，一個官員你正值低潮，滿是狼狽的時候，願親自來看看你，甚至不畏你身上的髒污一起握手，這種時候的溫暖比冬天的薑母茶還要暖入人心。

黃暐瀚表示，朱立倫僅管去年元氣大傷，但他接受失敗，收心回新北努力圖治，這次選黨主席也一點不沾的全面專心市政，在最新的縣市長民調重新爬回4.5星，超越林佳龍與柯文哲，直言朱立倫不簡單:「一個小小的手握汙泥畫面，透露出微妙的訊息，顯然，朱立倫尚未與2020，完全無緣。」

(中時電子報)