MLB》超狂太空人10連勝！戰績近17年聯盟最佳

史普林格單場雙響炮，率太空人橫掃遊騎兵。(美聯社)

太空人本季開季至今，飛往其他球隊遙不可及的高空，就在他們連續橫掃金鶯跟雙城後，即便在主場作戰的遊騎兵也難逃一劫，5日兩隊系列賽最後一戰，太空人靠超級核彈頭史普林格(George Springer)雙響炮領軍，以7比2擊敗遊騎兵，拉出驚人的10連勝，如今57戰41勝16敗戰績，是大聯盟近17年來最佳紀錄。

太空人一開賽就火力全開，其中最火燙的莫過於史普林格。他首局首打席，就用陽春炮給遊騎兵重拳，2上一二壘有人時，他又敲安打回1分打點，4上更毫不留情再轟陽春炮，他此役貢獻3安打、3打點，都是全隊最多。除了史普林格，游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)、一壘手Y.古瑞爾(Yuli Gurriel)也開轟，3人聯手率隊前5局進帳7分。

「我只是試著把球打得結實！」史普林格過去8場比賽就敲7轟，連6戰有2安打以上演出，近況相當火燙，不過他表示，其實沒有甚麼秘訣，就是盡可能持續把球打紮實，爭取上壘替後面的打者製造機會。打線夠力，加上先發皮考克(Brad Peacock)也繳6局失2分、飆9K好投，投打俱佳的太空人終場就以5分之差，漂亮奪得勝利。

過去太空人在遊騎兵阿靈頓球場，打得並不順手，但這3場比賽卻贏得精采，總教練辛屈(A.J.Hinch)也相當開心，「球隊每天都持續展現對贏球的渴望，能在這個球場完成橫掃，感覺很棒。我們找到具侵略性的打球方式，給對手造成不少傷害，無論面對哪支球隊、在哪打球，都能不斷突破難關，現在球隊的氣氛好極了！」

相較之下，遊騎兵可就悶了！他們輸掉這場比賽後，近14戰輸了11場，尤其主場6戰5敗，戰績跌落到美聯西區第4，與太空人勝差已達15場。外野手秋信守直言，其實球隊沒什麼大問題，只是太空人這幾場無論攻守，都發揮得比他們還出色。

(中時電子報)