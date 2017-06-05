未定期注射要罰款 貓死2年飼主質疑未落實訪查

苗栗縣曾姓女飼主飼養1隻寵物貓，但2年前已往生，她卻收到動物防疫所公文通知，指她未依每年定期讓寵物施打狂犬病疫苗，20日前如未依規定辦理，將被依動物傳染病防制條例處3萬以上15萬元以上罰鍰。

曾女質疑動物醫院洩露其個人資料，也批評動物防疫所針對寵物已死亡的飼主，未先行通知並落實訪查，即貿然開罰，表示強烈不滿。她說，飼養4年的愛貓往生時，家人十分不捨哭得一塌糊塗，現在又為此大傷腦筋，尤其女兒身懷六甲，情緒也大受影響，如同二度傷害。

苗栗縣動物防疫所長張俊義說，一般而言，民眾飼養登記有案的寵物，死亡後應到公所獸醫、動物醫院或防疫所辦理除戶，在寵物登記管理及狂犬病注射系統就會註明，而防疫所透過這些系統即可得知寵物是否定期注射，應與動物醫院無關。

但曾女忿忿不平表示，即使防疫單位見寵物未定期注射，會經過限期改善及促請飼主陳述意見，但她和女兒從未收到相關通知，倒是要罰款的通知卻能如期寄達飼主新的戶籍地。她強烈認為，公務單位要寄發公文前，至少要經過詳實訪查，否則對廣大飼主影響很大。

(中時)