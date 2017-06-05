劉詩詩被催生 吳奇隆喜自曝「很快就圓了」
模範夫妻檔吳奇隆與劉詩詩結婚兩年感情甜蜜，雖然小倆口婚後各自忙碌拍戲，仍會把握空檔、互相探班，「隆詩」夫妻可以說是小別勝新婚，屢被拍到在片場甜蜜依偎，幸福模樣閃瞎眾人，也因此吳奇隆和劉詩詩的做人進度也備受矚目，吳奇隆近日則開心摸肚說：「我很快就圓滿了」，難道詩詩肚皮有喜了？
吳奇隆近日出席新戲《一粒紅塵》記者會，被主持人催生，生2個湊得「好」字，吳奇隆認同說：「好吧，我很快我就圓了」，不過也引發全場好奇，詩詩是否有好消息，吳奇隆高EQ說「我天天都有好消息」，還摸自己肚子說：「我說的圓滿是說這個圓滿」，逗樂全場。吳奇隆還幽默說：「大家別著急，我可能肚子大的更快。」
夫妻倆做人進度備受矚目，就連藝人好友也都關心孕事，鄧超日前就在《城市之光》記者會上，當場逼問劉詩詩「打算什麼時候要孩子？」嚇得劉詩詩當下停頓數秒，才開口說：「我不告訴你」，「隆詩」婚姻生活低調，也讓外界期待兩人早日宣布好消息。
(中時電子報)
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