台會亡在小英手裡？林濁水：呂的憂鬱有點莫名其妙

對於呂秀蓮向蔡英文喊的「再不努力，台灣會亡在妳手裡」，林濁水有不同見解。（中時資料照片，黃世麒攝）

前副總統呂秀蓮昨（27）日表示，台灣不能繞著統獨議題打轉，重要的是國家定位，並說幾乎想跟總統蔡英文喊話，「再不努力，台灣會亡在妳手裡」。對此，前民進黨立委林濁水說，呂秀蓮的憂鬱有點莫名其妙，她的救國仙丹（這裡指中立國公投），假使過了也是國家災難。

林濁水投書《東網》指出，在WHA邀請函事件中，呂秀蓮看到21邦交國竟只有11國為台灣發聲，認為10國默不作聲代表不願為台得罪中國，而感到深深憂鬱，出席國家展望文教基金會等舉辦的「小國立國之道學術研討會」中，甚至說自己幾乎想向蔡英文說，「再不努力，台灣會亡在妳手裡」。

對於呂秀蓮的亡國之憂，林濁水認為，10個國家可能不願為台得罪中國，這是不可爭的事實，但不值得呂秀蓮如此憂鬱。事實上，除了情況特殊的梵蒂岡，北京想清掉台灣的迷你邦交國輕而易舉，至今沒有這麼做的原因，不是因為不屑，而是要讓台灣續掛中華民國招牌，成中國內戰尚未結束象徵，維持中共與國民黨的共同利益。

談及呂秀蓮認為永久和平之道，是進行「中立國公投」，林濁水不以為然，建議不要太認真推動，因為公投通過反是國家災難，台灣沒有強大的實力，軍事還須倚靠與國外的結盟，「要是因為中立立場通過，斷絕與美國準軍事結盟關係怎麼辦」？

(中時電子報)