永樂市場好「食」尚》蔬菜躺木箱說中日語、純手工歐洲精品咖啡飄香

「永樂市場」尋美味！王建讓蔬菜躺在木箱，還有中英日三國語言可參考（左）、品嚐梁竣傑咖啡師親手沖泡的手工咖啡（右）。（圖為合成圖，林宜靜 攝）

數位時代，傳統與時尚也能併進！別以為菜市場只是婆媽早上買菜肉的地方，現在的台北各大菜市場可是不一樣呢！位在大稻埕的「永樂市場」除是大家熟悉買布、做衣裳的好地方！其實也是美食聖地呢！歐洲傳統市場的典雅風重現、看蔬菜躺在木箱，還有中英日三國語言可參考；品嚐歐洲精品咖啡師親手沖泡的手工咖啡，搭配伯爵蛋糕享受美味下午茶時光！

位在大稻埕的「永樂市場」經打造後也有新風貌。（林宜靜 攝)

台北傳統市場節推出「台北市場好味行」系列活動，今年六月的每周六推出共3場次不同主題-「天下第一市」、「滷香愛饕客」、「文青輕旅行」的傳統市場小旅行，帶領民眾走訪四星級市場、品味飄香半世紀的市場美食及感受古蹟菜市的風華絕代。由於行程熱門，上線後很快就報名截止。然可別難過，台北市政府市場處也推薦數個台北菜市場好去處，以下為「永樂市場」近來備受遊客好評的景點。

留著小鬍子帶著熱情爽朗笑容的王建翔是攤商第三代。（台北市政府市場處提供）

●青年老闆飆創意！蔬菜躺木盒 說中日語拚觀光

在一般人傳統印象中，菜市場的蔬菜都是放在菜籃裡擺在地攤賣，即使在超市也是包裝在塑膠袋裡，然在永樂市場裡的「建翔蔬菜批發」可是和歐洲市場有得拚！柔和燈光、鮮美蔬果陳列在木箱，彷彿踏進歐洲小鎮。

柔和燈光、鮮美蔬果陳列在木箱，彷彿踏進歐洲小鎮。（林宜靜 攝）

留著小鬍子帶著熱情爽朗笑容的王建翔是攤商第三代，有「Uncle Ray」之稱的他從小就在傳統市場內玩耍的，有感傳統市場要與時俱進，他努力說服長輩，改造自家蔬果攤，如今生意直直上，他還單負起永樂市場自治會總幹事一職，幫助市場內的攤商們服務。

在永樂市場裡的「建翔蔬菜批發」和歐洲市場有得拚。（林宜靜 攝）

王建翔更透過所學將攤位的商品陳列走歐式風格，利用原木箱襯托蔬菜本質，標示的價格牌更提供「中英日」三國語言，除調整燈光、在特別訂製的木箱內鋪著布袋，讓蔬菜更美麗、新鮮！王建翔笑說，他服務的不在只是本國人也讓外國旅客來台購物更便利。

有著兩張SCAE歐洲精品咖啡協會頒發的咖啡師證照及咖啡生豆品質鑑定證照的梁竣傑咖啡師。（台北市政府市場處提供）

●在市場遇見歐洲精品咖啡師！搭蛋糕好相宜

別以為喝咖啡只能在精緻裝潢、時尚精品陳設的店內喝！在傳統市場喝咖啡也有新驚奇！在永樂市場一隅，不時就能聞到芳香咖啡，濃郁曼特寧、微酸藍山、帶有可可亞果香的坦尚尼亞咖啡挑動著老饕胃蕾。

梁竣傑咖啡師學成後回到傳統市場內承接媽媽的蛋糕店，用一年的時間將店內改造成正統咖啡館。（林宜靜 攝）

位在迪化街永樂市場內的「舞動人咖啡」─有著兩張SCAE歐洲精品咖啡協會頒發的咖啡師證照及咖啡生豆品質鑑定證照的梁竣傑咖啡師，學成後回到傳統市場內承接媽媽的蛋糕店，用一年的時間將店內改造成正統咖啡館。

喝口咖啡，搭配梁竣傑媽媽，也是「舞動人咖啡」老闆娘打造的「伯爵紅茶蛋糕」再適合也不過了！（林宜靜 攝）

梁竣傑引進進口半自動義式咖啡機外，親手烘焙的咖啡豆堅持七天鑑賞期，期效過就不再賣給客戶，每天依舊現磨咖啡豆手沖給每一位客人「嗜」喝成癮。在咖啡師巧手下，引出咖啡香醇原味、用心設計「拉花」！喝口咖啡，搭配梁竣傑媽媽，也是「舞動人咖啡」老闆娘打造的「伯爵紅茶蛋糕」再適合也不過了！

台北年貨大街偕同15間精選在地特色店家，共同打造「大稻埕南北貨商行」，呈現過去在地店屋陳列樣式及人民生活樣貌，處處散發濃濃懷舊氛圍。（台北市政府商業處提供）

●辦年貨、求姻緣 大稻埕好好玩

除永樂市場是做衣服、嘗美味的好去處外，市場外頭也是台北熱門的旅遊景點「大稻埕」。迪化街是辦年貨的好地方，每年過年前，這裡不僅有多款零食、南北貨可試吃，還有特色美味小吃。而「霞海城隍廟」更是求姻緣好所在，日本演歌歌手小林幸子就在此拜「月老」，嫁給比小她8歲的企業家老公，如今幸福滿滿！

「霞海城隍廟」月老牽線，成為求姻緣好所在。（林宜靜 攝）

旅行不一定要去很遠的地方，鄰近的菜市場也能玩出不一樣！未來在菜市場也能用「行動支付」！今年台北傳統市場節推出線上優惠活動，民眾利用平板、手機等行動裝置掃描活動Qr-code進入活動頁面就可循著路線資訊，體驗不同的傳統市場特色，並享有市場好康禮。旅行說走就走吧！趕快相揪好友一起來逛菜市場！

(中時電子報)