MLB》前田健太控球有夠抖 連兩戰投4局被換

前田健太控球太不穩，連續兩場投不滿5局就被換掉。(美聯社)

日本出產的投手向來具控球好的特質，但前田健太到美國後，始終找不太到準芯，這也讓他付出代價，5日他先發對戰釀酒人，4局僅失2分、飆7K，帳面上看似成績不錯，但卻用了高達92球，使得他連兩場投不滿5局就被換下，總教練羅柏茲(Dave Roberts)也直言，「老實說，前田的控球是時有時無。」

(中時電子報)