獲讚英勇 英警只有警棍仍力抗三持刀恐怖分子
一名英國交通警察昨雖然身上僅有警棍護身，仍奮勇對抗三名開車衝撞倫敦橋(London Bridge)上人群、並持刀攻擊波羅市場(Borough Market)的民眾的恐怖分子，另外也有一名下班的倫敦警察因徒手用身體抱截恐怖分子而受傷，總共有三員警在事件中受傷。
這名交警是首批趕到現場的警力之一，在倫敦橋地鐵站外碰上了三名持刀、身上疑似綁著炸彈的恐怖分子，該名交警因此在過程中臉部、頭部和腿都被刀刺傷。
交警局局長Paul Crowther讚揚他的勇氣，說在到醫院探視他時，雖然該警傷勢相當嚴重，但仍能重述當晚情況。這名警員2年前才加入教警局，但他表現了超人的勇氣、讓交警局相當驕傲。Crowther並表示整個交警局都期望他早日康復，並感謝來自全世界各地傳來、感謝和支持他的訊息。
另外還有一名倫敦警廳的警員，雖然當時非值勤時間，手上也沒有任何武器，但卻仍奮勇採取橄欖球的抱截(rugby tackle)招數，試圖反擊恐怖分子。
這起恐攻造成7人死亡，48人受傷，警方總共開了50多槍才殺死三名恐怖分子，恐怖組織伊斯蘭國(IS)宣稱是其成員發動的攻擊，但目前為止沒有跡象支持這個說法。
(中時電子報)
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