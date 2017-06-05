陸客赴歐洲旅遊熱 最愛這11個城市
來台赴日韓的陸客人數減，中國大陸旅客熱門旅遊目的地從亞洲轉往歐洲，今年第1季陸客赴歐洲旅遊人數增長超過1倍，並預估未來2年每年將有近600萬人次陸客湧至歐洲旅遊，為當地帶來1,500億元人民幣觀光經濟效益，其中以羅馬、倫敦等11城市最受陸客歡迎。
根據陸媒報導，陸最新公布《2017-2018年中國赴歐洲旅遊趨勢報告》顯示，今年中國赴歐洲旅遊熱度回升，主要旅遊族群的中產階層正從亞洲旅遊轉向歐洲旅遊，看重奢侈品消費、博物館、文化遺產、美酒美食、鄉村旅遊等旅遊型態。
且以陸旅遊網站歐洲行程銷售狀況來看，陸客也由歐洲「9天10國遊」的多國觀光模式趨向自由行和深度體驗遊；其中最受陸客歡迎的歐洲城市為羅馬，依序還有倫敦、法蘭克福、巴黎、巴塞隆納、莫斯科、維也納、布拉格、華沙以及北歐的阿姆斯特丹、赫爾辛基等主要城市。
(中時電子報)
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