今年身心障礙學生 適性輔導安置結果公告
教育部國教署公布今年身心障礙學生適性輔導安置，報名安置特殊教育學校管道之身心障礙學生總計有799人，安置人數為795人；報名安置高級中等學校之身心障礙學生總計有3,517人，安置人數為3516人；另報名安置高級中等學校集中式特教班之身心障礙學生總計1416人，安置人數為1324人。
教育部表示，身心障礙生的安置結果已在今天上網公告，考生可上國教署特教網路中心網站、106學年度身心障礙學生適性輔導安置網站或國立二林高級工商職業學校查詢。
教育部指出，安置結果公告後，後續將由各分區主辦學校將安置結果函文各該區直轄市、縣(市)政府教育局(處)，並寄發安置結果通知單至各國中，由國中轉發學生家長知悉。
另安置特殊教育學校及高級中等學校集中式特教班之身心障礙學生須於6月20至25日依安置學校所訂時間內，攜帶「安置結果通知單」及「學歷(力)證件」至安置學校辦理報到；安置高級中等學校之身心障礙學生須於7月12至14日依安置學校所訂時間內，至安置學校辦理報到。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。