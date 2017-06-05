今年身心障礙學生 適性輔導安置結果公告

教育部國教署公布今年身心障礙學生適性輔導安置，報名安置特殊教育學校管道之身心障礙學生總計有799人，安置人數為795人；報名安置高級中等學校之身心障礙學生總計有3,517人，安置人數為3516人；另報名安置高級中等學校集中式特教班之身心障礙學生總計1416人，安置人數為1324人。

教育部表示，身心障礙生的安置結果已在今天上網公告，考生可上國教署特教網路中心網站、106學年度身心障礙學生適性輔導安置網站或國立二林高級工商職業學校查詢。

教育部指出，安置結果公告後，後續將由各分區主辦學校將安置結果函文各該區直轄市、縣(市)政府教育局(處)，並寄發安置結果通知單至各國中，由國中轉發學生家長知悉。

另安置特殊教育學校及高級中等學校集中式特教班之身心障礙學生須於6月20至25日依安置學校所訂時間內，攜帶「安置結果通知單」及「學歷(力)證件」至安置學校辦理報到；安置高級中等學校之身心障礙學生須於7月12至14日依安置學校所訂時間內，至安置學校辦理報到。

(中時)