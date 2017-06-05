NBA》專家看好勇士6場內奪冠

打過9支球隊的36歲老將卡隆巴特勒，他認為勇士會在5場內擊敗騎士奪得總冠軍。(摘自Google Sites網站)

根據美國媒體報導，目前已是專家身分的多位前NBA球星都認為騎士阻擋不了勇士的奪冠步伐，金州大軍可望在6戰內高捧總冠軍獎盃。

1990年選秀會首輪第四順位加盟魔術的丹尼斯史考特表示，騎士在整個系列賽應該會拿下第三戰勝利，然後被激怒的勇士會贏得第四戰，第五戰回到自家主場封王。

卡隆巴特勒認為，勇士會在第六戰重返榮耀，因為克雷湯普生遲早會找回手感，卓雷蒙格林又能在進攻端做出貢獻，加上史提芬柯瑞與杜蘭特的發揮，騎士根本阻擋不了，除非詹姆斯有能力在單場豪取40分、30籃板，但有可能嗎？

職業生涯曾打過8支球隊的瓊貝瑞說，如果勇士能在前兩場比賽都獲勝的話，五場比賽就能結束整個系列賽，如果前兩戰一比一的話，系列賽就會打到第七戰，不論如何勇士都是最後贏家。

(中時電子報)