鐵拳泰森：麥葛雷和梅威瑟會打得很可笑
前拳王梅威瑟與UFC冠軍麥葛雷的夢幻大戰萬事俱備，只差梅威瑟這頭還沒搞定。這場備受矚目的跨界對決，計畫將於賭城以拳擊規則進行，麥葛雷與UFC主席懷特都摩拳擦掌等待大撈一筆，拳擊界卻對這項安排褒貶不一。
墨西哥金牌拳手迪拉荷亞(Oscar De La Hoya)直指這是一場馬戲團對決。「拳擊的命脈繫於我們的粉絲，而這兩人的眼裡只有錢。梅威瑟若復出，就應該去打真正的拳擊手。」迪拉荷亞痛批這兩人在玩弄觀眾，實質上是在傷害拳擊。
前重量級拳王「鐵拳」泰森則抱持不同看法。「我不認為這會傷害拳擊，除非麥葛雷只使用拳擊招式，那的確會變得很可笑。如果麥葛雷被允許使用一些綜合格鬥的技巧，比賽將會非常精彩。」泰森表示看熱鬧的外行觀眾才不會計較那麼多，只要比賽好看就行了，他也指出「麥葛雷打不過梅威瑟的。」
《今日美國》評論，當今拳擊界進入「後梅威瑟時代」，這同時是一個走出梅威瑟陰影的好機會。梅威瑟是拳壇史上最優秀的防守專家，他高超的技巧足以將墨西哥拳王阿瓦雷茲(Saul Alvarez, 49勝1敗)玩弄於股掌。
梅威瑟自稱是一個生意人，他比賽只問勝負而不求進取，他關心鈔票遠多過挑戰自我。他是全球收入最高的運動員，但他的拳頭無法讓人熱血沸騰，是一個「既偉大又卑劣的職業拳師」。因此拳擊界不妨忘了梅威瑟，重新步上自己的道路。
(中時電子報)
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