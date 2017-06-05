窺秘太陽 NASA明夏首破歷史極限

NASA明年夏天將發射「帕克」號太陽探測器，進入太陽表面，蒐集科學新知，相當令人期待！(圖/Shutterstock)

人類眼界又將再一次被NASA帶領往前！美國太空總署NASA明年夏天將要首度嘗試直飛「太陽」，這將是人類史上驚人的挑戰，也會是科學史上最接近太陽的一次！光是聽到這項計畫就覺得很不可思議，太陽那麼酷熱難奈，NASA無人探測器卻會直接飛入太陽大氣層，來到叫做「日冕」的地方，再慢慢靠近、觀察這顆無人接觸過的神祕恆星，為科學家解答所有疑惑。

CNN報導，美國太空總署NASA發布消息說，計畫2018年7月將首度發射「帕克」太陽探測器，直飛進入太陽大氣層最外層。該無人探測器裝備厚達5英吋的碳複合保護外衣，可承受將近1400度的熾熱、輻射、高溫。過去NASA曾對很多地球以外的星系進行探索，這次的新目標新任務則是打破以前太空船接近太陽的距離，突破史上紀錄，與太陽更進一步接觸，揭開它神秘的面紗。這項沒有人類可以完成的旅程，將由大約10英尺高的太陽探測器執行歷史任務，它將帶領人類突破極限！

NASA斥資約台幣454億元打造「帕克」號，將安裝5具針對「日冕」測量採樣的儀器，預定明年夏天從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射，以時速72萬公里飛行，繞行太陽24次，1次比1次更接近太陽表面。

帕克號最終將在距離太陽表面370萬英里以內的軌道繞行，近距離觀察太陽的運作，這些觀察所獲得的資料，能幫助科學家增加對於太陽風加速的了解，以及幫助我們對太空天氣事件的預測，同時對地球本身也有助益，像是能夠進一步認識有關飛機航行時電網、輻射暴露的問題等。

除此之外，這是NASA首次以仍活在世上的科學家名字為這艘即將發射的太陽探測器命名，探測器的名字原本叫做太陽探測＋號，現在為了紀念任職芝加哥大學教授的天文物理學家尤金帕克(Eugene Parker)，正式改名為「帕克」號。

整個計畫預計在2025年6月結束，屆時人類對於太空奧妙又將達到一個新的里程碑！

(中時電子報)