加勒比海友邦總理3度訪台 將會晤蔡總統

外交部表示，加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Dr. the Hon. Timothy Harris）5日至9日率團訪台，這是他第3度以總理身分訪問我國，此行將會晤總統蔡英文，就共同關切合作事項交換意見。

外交部強調，哈里斯此行訪台，對鞏固台克邦誼及深化兩國高層互動深具意義。除會見蔡總統外，也將會見外交部長李大維並接受款宴。

此外，另將拜會行政院大陸委員會主任委員張小月，前往高雄市政府及金門縣政府考察觀光推廣與都市計畫政策，參訪國立故宮博物院、高雄市立圖書館、高雄捷運及金門酒廠及等文經設施，行程豐富多元，有助促進台克兩國相互瞭解及友好合作關係。

外交部指出，哈里斯所率領的「團結聯盟」（Team Unity）於2015年2月執政以來勵精圖治，致力發展經濟，並推動以社會關懷為主軸的福國利民政策，備受人民肯定與支持。

(旺報)