促台美交流! 美國「民主黨州主席協會」來訪

外交部表示，美國「民主黨州主席協會」（Association of State Democratic Chairs, ASDC）訪問團一行8人4日至10日訪台，對此表達誠摯歡迎。

外交部指出，該團此行旨在瞭解我國外交、民主、經濟、教育、公衛、兩岸政策及我全民健康保險制度運作現況，以利於返美後協助促進台美交流與合作。

外交部說，訪團在台停留期間將拜會我政府部會、主要政黨、台北市立建國高級中學及台北市立新生國民小學，並參訪國立故宮博物院、台北101大樓及日月潭國家風景區等。

外交部指出，「民主黨州主席協會」與我國關係長期友好密切，並積極助我，該協會成員於105年曾協助推動在美國民主黨黨綱中納入友我文字。

(旺報)