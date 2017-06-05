淡水藝文小旅行！賞陳澄波名畫、DIY海味飯團

陳澄波戶外美術館。（新北市漁業處提供）

淡水好好玩！不僅有魚丸、阿給、夕陽，也能來趟「藝文」之旅喔！暑假將至，想好如何讓小朋友過一個知性的暑假了嗎？廣受好評的暑期漁業文化體驗活動，即將開始囉！

淡水區漁會今年帶領民眾走進藝術穿堂，欣賞一代畫家「陳澄波戶外美術館」、乘船體驗淡水河自然風光，還有團體手作活動，運用在地豐富的自然環境，提供遊客體驗不同層次的淡水漁業文化，新北市政府農業局歡迎大家一同來探訪藝術及淡水自然之美。

暢遊淡水河。（新北市漁業處提供）

今年活動特別結合淡水新景點「陳澄波戶外美術館」，透過大師生動的畫筆視界，感受淡水今昔不同風情，再沿著淡水河畔漫步至第一漁港，也就是舊稱的滬尾漁港，由專業的人員介紹著淡水第一漁港風情，讓民眾可以瞭解更多滬尾之美。

漁港導覽解說。（新北市漁業處提供）

接著來到淡水第二漁港，搭著船一覽淡水河自然風光，感受迎風的快感。午餐過後，帶領民眾至港區文化館製作魚型紙雕，並將之繪上獨一無二的色彩！此外還要教大家製作鮮味十足的海味飯團，吃一口就會讓人不斷的懷念滋味！

新北市農業局表示，淡水歷史文化豐富，古往至今吸引許多人到訪，近年來，在新北市政府規畫之下，昔日的港口，因腳踏車道、藍色公路加入，讓漁港有了不同於以前的風貌，串連淡水第一漁港及第二漁港的漁業文化體驗活動，讓更多人了解淡水漁業的發展。

手做體驗活動。（新北市漁業處提供）

活動結束後，不妨停下腳步，欣賞漁人碼頭美麗的漁港風光及日落美景，品嚐木棧道商店街的各式台灣小吃，或至漁人水岸餐廳享用大餐，此外逛逛淡水魚市，購買農漁特產品及品嚐魚藏海鮮宴會廣場的海鮮，都是不錯的選擇哦!

淡水夕陽美景。（本報系資料照）

活動將於7月份開始，時間分別為7/22（星期六）、7/23（星期日）、7/29（星期六）及7/30（星期日），共4個梯次，每梯次開放80個名額。報名日期自6/12早上9:00起開放報名，至6/30日止（名額有限額滿為止），民眾可至「淡水區漁會」臉書或淡水區漁會官網查詢。

(中時電子報)