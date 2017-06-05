NBA》超越LOGO男 詹皇助攻史上第二
詹姆斯在季後賽屢創紀錄，5日總冠軍系列賽第二戰打完半場就送出10次助攻，超越「LOGO」男傑瑞威斯特，成為NBA史上總冠軍賽助攻榜第二人，僅次於「魔術」強森的584次。
此役之前詹姆斯的總冠軍賽助攻次數來到297次，排名史上第三，排名第二的威斯特則是306次，雙方差距只有9次。
詹姆斯火力全開，進攻手段層出不窮，而且在助攻上多次建功，尤其是中場結束前將球傳給厄文投進壓哨球，助攻次數來到10次，也正式超越了威斯特，成為史上第二人，但想要追上魔術強森的腳步恐怕不容易。
(中時電子報)
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