環團：觀塘港環差審查應暫停

桃園在地聯盟等環保團體赴環保署抗議。(黃世麒攝)

環保署5日召開「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境現況差異分析及對策檢討報告」專案小組初審會議，桃園在地聯盟與環團在會議前到場抗議，針對中油及環評、環差審查提出質疑，要求觀塘工業港環差審查應暫緩，觀塘工業區應重啟環評。

(中時)