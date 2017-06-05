曝郭晶晶豪門生活 霍啟剛自爆意見分歧
大陸「跳水皇后」郭晶晶2012年嫁給香港霍英東家族第三代長孫霍啟剛，育有一子一女，湊成一個好字，外界對於她的豪門生活都相當關注，近日霍啟剛接受採訪時，難得開口談論家庭。
2009年郭晶晶剛好面臨跳水生涯退役後，要轉行的問題，不過她仍想參加倫敦奧運奪冠，不過霍啟剛認為她為了拿金牌，已經付出很多代價，希望她跳出熟悉的環境，去看看外面的世界，剛開始她不太認同老公想法，2人因此發生過矛盾。
不過最後她選擇接受老公建議，到英國去念書，她花了半年時間在倫敦一個人生活，坐地鐵上學、結識新朋友，連郭晶晶也表示：「這是很好的人生體驗。」霍啟剛也說，夫妻倆認為幸福就是簡單的生活，所以看到去逛超市也變新聞，他也要網友不要驚訝，因為每個人生活都是這樣。
而他下班最喜歡做的事，就是陪伴孩子，他可以為了孩子早下班、不應酬，「任何事要有犧牲才算最喜歡吧？」不愧是好丈夫、好爸爸。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。