曝郭晶晶豪門生活 霍啟剛自爆意見分歧

郭晶晶和霍啟剛結婚5年，感情依舊幸福。(圖／翻攝自霍啟剛微博）

大陸「跳水皇后」郭晶晶2012年嫁給香港霍英東家族第三代長孫霍啟剛，育有一子一女，湊成一個好字，外界對於她的豪門生活都相當關注，近日霍啟剛接受採訪時，難得開口談論家庭。

2009年郭晶晶剛好面臨跳水生涯退役後，要轉行的問題，不過她仍想參加倫敦奧運奪冠，不過霍啟剛認為她為了拿金牌，已經付出很多代價，希望她跳出熟悉的環境，去看看外面的世界，剛開始她不太認同老公想法，2人因此發生過矛盾。

不過最後她選擇接受老公建議，到英國去念書，她花了半年時間在倫敦一個人生活，坐地鐵上學、結識新朋友，連郭晶晶也表示：「這是很好的人生體驗。」霍啟剛也說，夫妻倆認為幸福就是簡單的生活，所以看到去逛超市也變新聞，他也要網友不要驚訝，因為每個人生活都是這樣。

而他下班最喜歡做的事，就是陪伴孩子，他可以為了孩子早下班、不應酬，「任何事要有犧牲才算最喜歡吧？」不愧是好丈夫、好爸爸。

(中時電子報)