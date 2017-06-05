豪大雨影響 客運路線1停駛12不靠站

交通部公路總局統計，因應豪大雨造成路面積水及部分道路封閉，有關公路客運路線停駛及部分路線不停靠站位如下：

一、全線停駛路線：（共1條路線）

1.員林客運：【6739】日月潭－阿里山線全日停駛。

二、部分路線不停靠站位：（共12條路線）

1.花蓮客運：【1141】花蓮－台中(梨山)路線，僅行駛至天祥折返。

2.豐原客運：【6506】豐原－梨山線，因台8線97.5K處落石坍方，行駛「豐原—埔里」段折返。

3.南投客運：【6660】埔里－廬山、【6661】埔里－廬山溫泉，行駛至春陽折返；【6663】埔里－萬大，行駛至霧社折返。

4.員林客運：【6727】水里－新鄉、【6728】水里－羅娜、【6730】水里－信義、【6731】水里－和社、【6732】水里－東埔、【6733】水里－草坪頭、【6734】集集－東埔，行駛至郡坑溪折返。

(中時)