NBA》大三元對決 柯瑞力壓詹姆斯

總冠軍賽第二戰出現大三元對決戲碼，勇士柯瑞力壓騎士詹姆斯。(美聯社資料照)

總冠軍賽第二戰出現兩隊都有球員大三元的表現，勇士柯瑞生涯第一次在總冠軍賽完成這項紀錄，而詹姆斯則是第8次，但勇士遙遙領先騎士，看起來柯瑞的表現與價值遠遠超過詹姆斯。

柯瑞此役的投籃手感雖然不是很好，但他的罰球14次全中，第四節與杜蘭特先後飆進三分球，幫助永日將領先分數擴大至20分以上，在剩下3分31秒的時候繳出32分、10籃板、11助攻，剩下3分09秒，勇士127比106取得絕對優勢，柯瑞、杜蘭特等人提前退場休息。

反觀詹姆斯雖然在第三節就已完成大三元，而且18投12中，投籃命中率非常好，可惜雙掌難擋重拳，因此在第四節就早早回到休息區，留下29分、11籃板、14助攻的成績單。

(中時電子報)