點出桃機三大問題 鄭運鵬擔心雞排請不完

民進黨立委鄭運鵬。（資料照片 方濬哲攝）

日前暴雨襲台，桃園機場二航廈因排水不及，又出現淹水情形，民進黨立委鄭運鵬2日在臉書表示將實現諾言發放100份雞排。鄭運鵬今日點出桃機須面對的三個問題，並表示「我擔心雞排請不完」。

去年颱風尼伯特襲台前夕，民進黨立委鄭運鵬於個人臉書發「祭品文」，說對交通部長賀陳旦有信心，若桃機再淹水，他就要送100份雞排，日後他自己又加碼把賭注延長4年。日前大雨襲台，桃機又出現淹水情形，許多網友紛紛湧入鄭運鵬臉書，要他實現諾言。鄭運鵬隨即在臉書表示，雖然此次是桃園捷運屋頂洩水不及的因素，但是這算共構站體，他認為還是在承諾範圍之內，並表示「桃機因雨淹水，承諾的祭品來了！！！」

據聯合新聞網報導，鄭運鵬今日表示，桃機有三大問題需要面對，包括1.機場一二航廈皆有點歷史，且當年的相關工程圖說都相當不確實、胡亂施工。2.公務員心態沒有因機場公司化而積極任事，導致過去工程管理隨便，去年6月2日因工地雜物未清而堵塞便是典型惡果。3.桃機現在、未來機場重大相關工程陸續進行，若無嚴格落實監造品管，以目前桃機公司相同員工的程度和歷史紀錄，鄭運鵬坦言「我也擔心雞排請不完」。

鄭運鵬表示，他對交通部還是有信心，希望桃機未來不要再發生因雨淹水、漏水事件，「未來3年桃園機場如果有因雨淹水狀況，我還是會履行承諾」。

(中時電子報)