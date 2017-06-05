安以軒婚禮倒數 夏于喬露半球：迎接幸福時刻

夏于喬難得與網友分享自己的火辣身材照。(圖/夏于喬臉書)

安以軒今天將和澳門百億CEO陳榮煉，在夏威夷高級飯店舉行浪漫婚禮，日前公開一系列唯美婚紗照，讓眾人又驚又喜，為了見證好姐妹人生重要時刻，夏于喬早先飛到當地等候，順便啟動度假模式，而她今天曬出著比基尼的火辣照片，讓網友直呼要噴鼻血了。

為了好姐妹安以軒的終生大事，夏于喬與劉品言上周五現身桃園機場，一行人當時準備飛往夏威夷，行程慶幸未受全台暴雨影響，在等待婚禮到來前夕，夏于喬則是在當地先行享受悠閒時光，只見她在臉書PO出火辣比基尼照，魔鬼身材完全掩藏不住，傲人上圍更是呼之欲出，讓網友直呼好性感根本是女神，而她也透露心情「夏威夷的美好迎接幸福的時刻，期待」，看來已等不及好姐妹嫁為人妻的幸福時刻。

夏于喬不論在主持或戲劇都闖出好成績。(圖/本報系資料照)

不過照片中她露出嬌羞甜美笑容，也成為網友討論的另一個焦點，有人推測可能是夏于喬難得突破自我，不吝嗇與網友分享姣好身材，才會連自己都不禁害羞起來。

(中時電子報)