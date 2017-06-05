南投縣政府退休員工，縣府7樓墜樓身亡

南投縣政府大樓，驚傳墜樓死亡意外！（廖志晃攝）

南投縣政府張姓退休工友，5日上午九時在縣府7樓，墜落地面，當場死亡！張姓男子的弟弟表示，他的哥哥10多年前退休，因為沒有結婚，因此與他同住。

張姓退休工友受頸椎病痛丶胃病所苦，長期服藥，但是，每天都會到縣府找老朋友聊天，今天出門也沒有發現什麼異狀，結果接到消息竟是天人永隔！

警方表示，詳細原因還待進一步調查釐清。

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(中時)