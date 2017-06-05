少子化發威 桃園連2年停招新老師

少子化持續發威，桃園預估新學年度國中至少減120班，等於至少3個國中關門，沒學生也衝擊現有師資，桃園雖然祭出4班就增置1名教師的師班比，但僅能解決超額教師狀況，教育局5日宣布今年停辦國中新進教師甄選，也是桃園教育局開辦教甄以來首度停招。

少子化持續衝擊，學生人數銳減、班級數及教師員額連帶跟著必須減少，桃園去年教師超額超過200人、創下10年新高，經調整教師班級比才減緩教師超額況狀，導致去年國中教甄只開出37缺額，全是輔導和特教師資，沒有一般科目。

今年新生人數持續減少，預估還要再減120班，為解決超額教師問題，桃園去年就宣布從過去每6班增置1位教師，106學年度提高到每4班增置1位教師，透過調整國中教師員額編制，但僅能減緩超額狀況，無法再新聘師資，因此宣布今年停辦國中教甄，連特教師資也沒開缺，等於連2年停招新老師。

教育局表示，除了少子化，今年提出退休教師人數也下降，從去年385、今年只有360人提出申請，在現職教師退休意願不明確下，配合12年國教新課綱實施，要求各校進行全面師資結構盤點，以因應新課綱實施的師資需求，因此106年度暫停辦理國民中學新進教師甄選，等各項因素確定後，明年度再行研議。

(中時)