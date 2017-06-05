集合高顏值新手爸媽 楊冪緊摟Baby驚露白底褲？

集合霍建華、黃曉明、Angelababy、楊冪等高顏值爸媽，可以說是最紅辣媽奶爸合照。（圖／取材自BIGBIG張大大微博）

演藝圈近期喜事連連，不少男神女神有情人終成眷屬，還升格當新手爸媽，大陸知名主持人張大大就曬出集合許多高顏值明星合照，有郭碧婷、方安娜等人外，還有高顏值新手爸媽霍建華、黃曉明、Angelababy、楊冪，可以說是最紅辣媽奶爸合照。

大夥兒坐在沙發上合照，彼此左摟又抱，看起來心情不錯，照片中，楊冪緊摟Baby，不過卻有眼尖網友發現，楊冪疑似曝光、露出白色底褲，引發熱議，對此，張大大也留言闢謠，指出「我冪穿的是白色牛仔短褲！！」這才真相大白，原來楊冪不是曝光，而是她本來就穿白色短褲。

(中時電子報)