網路男蟲獵肥羊，熟女獵物要小心】

陸姓網路男蟲在交友網站假冒經濟優渥的失婚台商幹部，向單親媽媽、中年熟女騙色詐財，遭台北市刑大逮捕送辦。(張企群翻攝)

陸姓網路男蟲在交友網站假冒經濟優渥的失婚台商幹部，向單親媽媽、中年熟女騙色詐財，遭台北市刑大逮捕送辦。(張企群翻攝)

49歲陸姓詐欺慣犯，曾涉嫌多次行竊及盜刷信用卡，並利用「MATCH」、「SKOUT」、「WECHAT」等網路交友網站平臺，假扮失婚且經濟條件不錯之台商幹部，藉以引誘、挑選面貌姣好且具有經濟基礎的中年熟女或單親媽媽，再以APP聊天通訊軟體早晚噓寒問暖之溫情攻勢取得被害人信任後，復以急需小孩褓姆費、修車費及投資等理由向多名被害女子詐欺財物。

台北市刑大經濟組執行「打擊詐欺大行動」專案清查發現，陸嫌早於2008年間初試身手即收穫頗豐，食髓知味後，即不斷以相同手法詐騙數10名女網友及行竊被害女子的現金及信用卡資料用以盜刷等，粗略估算得手近千萬元，經報請台北地檢署檢察官蘇振文指揮偵辦，將陸嫌查獲，依竊盜、詐欺等罪嫌移送偵辦。

北市刑大表示，網路男蟲熟稔女性希望被呵護、被關懷的需求，營造出溫柔的情境來吸引女性，相中熟女急著想結婚的弱點，在網交的世界裏，找尋被害女子藉機誆騙的案例層出不窮。此類被害族群多為多金熟女，男蟲們的詐騙手法，大致可歸納為「養、套、殺」三個階段，取得信任後再斂財騙色。

市刑大分析，網路男蟲最常見的特徵，在於營造「好男人」形象、多找失婚，失業，喪偶、老師及具經濟能力的熟女等族群下手，鎖定的目標並不會只有一個，是有計劃性和有目地性的對女性進行詐財騙色！警方提醒民眾，網路為虛擬空間，必須更加設防。

警方呼籲，網路遇到可疑網友，可撥打165反詐騙專線查證，或就近向任一警察機關尋求協助。為因應詐騙手法日新月異，臺北市政府警察局建立「反詐騙小金剛」臉書粉絲團，隨時宣導最新的反詐騙資訊。另建置檢舉詐騙專線電話：2381-7263，對於提供線索協助破案民眾，最高核發20萬元獎金，希望藉由警民合作力量，共同打擊犯罪，遏止詐騙歪風。

(中時)