南藝大教師師生戀 墮胎兩次女被妻告通姦

南藝大校園傳出師生戀，師生都很震驚。（萬于甄攝）

國立台南藝術大學饒姓專任教師，6年前認識他校大三生劉姓女學生，師生戀後，饒想盡辦法將劉女聘進南藝大當助理，期間劉女兩度懷孕均被迫墮胎，教師最後向妻子坦白自己在外有女人，台南地院日前依相姦罪判劉女7個月徒刑，得易科罰金，劉女事後在網路上留言，這場師生戀是林奕含案的翻版，她很清楚林奕含為什麼會陷進去。

判決書說，27歲劉姓女子目前是台南藝術大學大助理，她是在大學三年級時，在一場聚會中，認識已婚的饒姓南藝大專任教師，兩人發生戀情後，饒在她大學畢業後，將她弄進學校當助理，在2014年10月及2015年3月，兩人在南藝大教職員宿舍發生性行為，這兩次性行為也造成劉女懷孕。

饒姓教師向法官表示，劉女第一次懷孕時，即傳驗孕棒的照片給他，他當時就嚇了一跳，他原本就不承認雙方是男女情侶關係，要求她墮胎，於是他就拿了一萬元給劉女墮胎。

不過劉女墮胎後，還是持續與饒男發展地下情，在2015年3月發生性行為後，劉女再次懷孕，但這次劉女要求饒男與妻子徐女離婚，並跟她一起，但饒發現劉女想以孩子逼婚的態度很堅決，2015年4月向劉女提出分手，並向妻子坦白這起婚外情。

饒供稱，他實在受不了劉女用恐嚇、威脅的態度，她還說拿掉小孩會有報應，家人也會有報應，甚至要他妻子消失，這種怪力亂神的態度，他實在是受不了，才會跟太太坦白。

不過事劉女為保有這段地下情，仍到醫墮胎，2015年4月底，還寫了一封文情並茂的電郵給饒男說，「我是多麼希望能再與你手牽手、抱著走在街上。邊等車邊被你抱著，那時身體不好，你很呵護我，我真的好幸福。我是多麼希望，孩子走了後，守在身邊的是你，而不是姊姊。…對不起，我真的錯了，真的好想好想你，好希望能夠再抱你、再親你。我真的什麼都不要，只希望能再抱抱你，跟你在一起沒名沒份也無妨了。我真的一直在等你。」

台南地院法官認為，兩人通姦事證明確，但饒男的妻子撤回對他的告訴，劉女則涉兩件相姦罪，合併執行有期徒刑7個月，得易科罰金。本案還可上訴2審。

(中時)