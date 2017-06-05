興航案 董座親戚林鄭珊珊涉內線遭起訴

台北地檢署偵辦復興航空無預警停飛，董事長林明昇等多人被控涉嫌詐欺、內線交易等案，認定林的五嬸林鄭珊珊等4人涉嫌內線交易罪，今(5日)依違反證券交易法起訴。至於林明昇、興航總經理劉東明、前民航局長張國政被控涉嫌意圖影響股價散布流言或不實資訊等罪，北檢認為犯罪事證不足，處分不起訴。

復興航空去年11月22日宣布解散公司停飛，檢調隨即針對林明昇等人是否涉嫌內線交易展開調查，僅認定林鄭珊珊等人提前出脫興航持股避險，至於林明昇涉及等詐欺部分因查無犯罪事證不予起訴，而林明昇超跑、處分興航內湖總部、處分興航空廚、處分龍騰旅行社等4部分，則予以簽結。

(中時)