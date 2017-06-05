驚！紅鹮鳥寶寶「趴趴走」！保育員憂失蹤
小鳥寶寶！別玩捉迷藏！保育園好擔心！睽違4年，台北市立動物園生態鳥園裡的紅鹮總算再度成功繁殖，偏偏還鬧出「失蹤」戲碼，差點嚇壞現場的保育員。原來當時約滿三周大的雛鳥已經開始離巢，正跟著親鳥學習各種生存技能，保育員習慣性地往巢中觀察，卻怎麼找也找不到雛鳥的蹤影，心裡不免七上八下起來，所幸最後只是虛驚一場，親鳥、雛鳥都依然安好。
走進台北市立動物園的生態鳥園，其中一種頗引人注目的鳥類，就是有著一身醒目橘紅色羽裳的紅鹮，牠們經常成群從遊客頭頂飛越，讓大小朋友們都相當興奮。而現在紅環家族更傳出令人雀躍的好消息，其中一對紅鹮順利孵出1隻雛鳥，目前約一個月大，親鳥也持續盡責地照顧著雛鳥。
自從2013年生態鳥園的網籠更新工程完工後，紅鹮家族總算再次成功繁殖，但雛鳥卻一度上演「失蹤」戲碼?原來是當保育員發現巢中出現雛鳥，滿懷希望引導同仁前往拍攝時，卻驚覺雛鳥不見了！
鳥巢旁沒有親鳥守護的景象，更令保育員開始緊張起來。不過保育員並沒有放棄希望，地上找、樹上找，搜索了大半天，才終於發現雛鳥早已經悄悄離巢，正在鳥巢附近「趴趴走」。由於紅鹮的巢點通常位在高高的樹梢上，難免讓保育員誤以為雛鳥「失蹤」了！
保育員鬆了一口氣後，同仁也順利地紀錄下親鳥照顧雛鳥的珍貴畫面。視線掠過層層枝枒與葉子，紅鹮的巢穩穩地架在高高的樹梢上，雛鳥雖已逐漸離巢，但休息時仍會走回看起來略小的巢中，親鳥在一旁不斷地幫忙理毛，連臉部的細毛也不放過。雛鳥在親鳥理毛過程中，舒服地閉上眼睛。雛鳥睡著後，親鳥仍不忘整理巢材，保持鳥巢的漂亮結構。
紅鹮一窩生3-4顆蛋，雛鳥全身布滿灰黑色羽毛，約一歲多才會漸漸地換為橘紅色。已經離巢的雛鳥，跟著親鳥學習覓食及基本生存技能，目前仍由親鳥餵食柳葉魚及蟲子，持續成長茁壯。除了順利孵出雛鳥的一巢外，目前另有4巢還有親鳥臥巢孵蛋中。
來到台北市立動物園的生態鳥園，別忘了運用好眼力、抬頭看看樹梢上，說不定就能幸運發現正在育雛的紅鹮喔！
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範