驚！紅鹮鳥寶寶「趴趴走」！保育員憂失蹤

睽違四年，台北市立動物園生態鳥園裡的紅鹮總算再度成功繁殖。（台北市立動物園提供）

小鳥寶寶！別玩捉迷藏！保育園好擔心！睽違4年，台北市立動物園生態鳥園裡的紅鹮總算再度成功繁殖，偏偏還鬧出「失蹤」戲碼，差點嚇壞現場的保育員。原來當時約滿三周大的雛鳥已經開始離巢，正跟著親鳥學習各種生存技能，保育員習慣性地往巢中觀察，卻怎麼找也找不到雛鳥的蹤影，心裡不免七上八下起來，所幸最後只是虛驚一場，親鳥、雛鳥都依然安好。

紅鹮的巢點通常位在高高的樹梢上。（台北市立動物園提供）

走進台北市立動物園的生態鳥園，其中一種頗引人注目的鳥類，就是有著一身醒目橘紅色羽裳的紅鹮，牠們經常成群從遊客頭頂飛越，讓大小朋友們都相當興奮。而現在紅環家族更傳出令人雀躍的好消息，其中一對紅鹮順利孵出1隻雛鳥，目前約一個月大，親鳥也持續盡責地照顧著雛鳥。

自從2013年生態鳥園的網籠更新工程完工後，紅鹮家族總算再次成功繁殖，但雛鳥卻一度上演「失蹤」戲碼?原來是當保育員發現巢中出現雛鳥，滿懷希望引導同仁前往拍攝時，卻驚覺雛鳥不見了！

紅鹮除了長喙呈現黑灰色外，全身亮麗的橘紅色在飛行時猶如跳躍的火焰。（詹德川攝 台北市立動物園提供）

鳥巢旁沒有親鳥守護的景象，更令保育員開始緊張起來。不過保育員並沒有放棄希望，地上找、樹上找，搜索了大半天，才終於發現雛鳥早已經悄悄離巢，正在鳥巢附近「趴趴走」。由於紅鹮的巢點通常位在高高的樹梢上，難免讓保育員誤以為雛鳥「失蹤」了！

保育員鬆了一口氣後，同仁也順利地紀錄下親鳥照顧雛鳥的珍貴畫面。視線掠過層層枝枒與葉子，紅鹮的巢穩穩地架在高高的樹梢上，雛鳥雖已逐漸離巢，但休息時仍會走回看起來略小的巢中，親鳥在一旁不斷地幫忙理毛，連臉部的細毛也不放過。雛鳥在親鳥理毛過程中，舒服地閉上眼睛。雛鳥睡著後，親鳥仍不忘整理巢材，保持鳥巢的漂亮結構。

紅鹮一身橘紅色的羽裳相當引人注目。（詹德川攝，台北市立動物園提供）

紅鹮一窩生3-4顆蛋，雛鳥全身布滿灰黑色羽毛，約一歲多才會漸漸地換為橘紅色。已經離巢的雛鳥，跟著親鳥學習覓食及基本生存技能，目前仍由親鳥餵食柳葉魚及蟲子，持續成長茁壯。除了順利孵出雛鳥的一巢外，目前另有4巢還有親鳥臥巢孵蛋中。

來到台北市立動物園的生態鳥園，別忘了運用好眼力、抬頭看看樹梢上，說不定就能幸運發現正在育雛的紅鹮喔！

(中時電子報)