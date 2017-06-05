維安！沙烏地、埃及、巴林、阿聯酋與卡達斷交
沙烏地阿拉伯周一宣佈，為了維護國家安全，避免恐怖與極端主義威脅，將與卡達斷交，並隨即封鎖與卡達的邊界。
據美聯社報導，它並要求所有的卡達部隊都撤出仍在內戰的葉門。
另據路透報導，沙烏地還將斷絕與卡達的陸、海、空全面接觸，並力促所有與沙烏地有兄弟情誼的國家及企業，也全面斷絕與卡達的關係。
而緊接著沙烏地之後，埃及與阿拉伯聯合大公國也宣佈與卡達斷交，而巴林則是早沙烏地一步，已宣布與卡達斷交。埃及在聲明中指控卡達，說它支持包括「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）在內的恐怖組織。
巴林外交部周一早發佈聲明稱，將在48小時內從卡達首都多哈撤出外交人員，並關閉使館。同樣的，卡達所有的外交人員也必須在48小時內離境。
巴林在聲明中強調，卡達公民必須在兩星期內離境，而兩國間的海空交通將中止。目前還不清楚，這對卡達航空（Qatar Airways）的營運會造成什麼影響。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。