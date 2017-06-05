維安！沙烏地、埃及、巴林、阿聯酋與卡達斷交

沙烏地阿拉伯周一宣佈，為了維護國家安全，避免恐怖與極端主義威脅，將與卡達斷交，並隨即封鎖與卡達的邊界。

據美聯社報導，它並要求所有的卡達部隊都撤出仍在內戰的葉門。

另據路透報導，沙烏地還將斷絕與卡達的陸、海、空全面接觸，並力促所有與沙烏地有兄弟情誼的國家及企業，也全面斷絕與卡達的關係。

而緊接著沙烏地之後，埃及與阿拉伯聯合大公國也宣佈與卡達斷交，而巴林則是早沙烏地一步，已宣布與卡達斷交。埃及在聲明中指控卡達，說它支持包括「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）在內的恐怖組織。

巴林外交部周一早發佈聲明稱，將在48小時內從卡達首都多哈撤出外交人員，並關閉使館。同樣的，卡達所有的外交人員也必須在48小時內離境。

巴林在聲明中強調，卡達公民必須在兩星期內離境，而兩國間的海空交通將中止。目前還不清楚，這對卡達航空（Qatar Airways）的營運會造成什麼影響。

(中時電子報)