LPGA》4台將龔怡萍T36最佳 金寅璟奪冠

龔怡萍並列第36，台女將最佳。(美聯社資料照)

晉級Shoprite菁英賽的4位台灣女將，今(5日)在不小的風勢中只有龔怡萍揮出低於標準桿69(-2)，最終以212桿(-1)獲得並列第36，為台將最佳。

另3人徐薇淩交出72桿，以217桿獲得並列第63，李旻打73桿，以218桿並列第69，曾雅妮揮出0鳥6柏忌77桿，以222桿獲得排名第75。

韓國28歲女將金寅璟，前兩輪與前屆冠軍瑞典女將諾琪絲特並列領先，決賽輪打出69桿，最終以贏2桿的202桿贏得第5座LPGA冠軍。

諾琪絲特204桿獲得第2，問鼎「3連霸」失利，韓裔美籍魏聖美靠著65桿，衝至並列第3。

(中時電子報)