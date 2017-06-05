中市葫蘆墩圳掀蓋工程招標 預計7月底開工

中市葫蘆墩圳掀蓋工程招標預計7月底開工，掀蓋後的親水環境營造提供綠帶公園，供往來旅客休憩空間，預期將創造更多商機及經濟效益。（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局為打造專屬豐原人的百年大圳，推動葫蘆墩圳掀蓋工程，在強化防洪排水機能下，以無障礙濱水步道、自然草坡及藝文廣場設施營造優質親水空間，工程已完成細部設計與公開閱覽，目前正招標中，預計今年7月底開工；未來結合2018花博吸引大量觀光客，創造更多商機及經濟效益。

水利局指出，葫蘆墩圳靠近豐原火車站且緊鄰豐原國小，早期因商業發展與停車需求，加蓋開發為停車場，空間使用較為單一化；近年來民眾掀蓋意識提高，主動辦理葫蘆墩圳開蓋競圖比賽，更將設計圖交付市府參考。

水利局邀請當地民眾共同參與培力課程，結合政府單位、專業工程顧問公司與民眾三方，歷經溝通協調後，選擇三豐路一段至三民路段(長約300公尺)，優先辦理開蓋及水域環境營造工作。

水利局長周廷彰說，該局協調期間也凝聚許多共識，包括以鐵路高架空間解決停車需求、分期辦理掀蓋工程及兼具防洪景觀。盼透過市民共同參與市政推動計畫，一起打造豐原「水岸花都」的全新景象。

水利局表示，葫蘆墩圳緊鄰豐原國小這所百年老校，本次掀蓋工程結合景觀營造及綠化保水的手法，一起將老舊的校門改造，結合圍牆綠籬化，讓校園空間延伸，多一個環境教育空間。總工程經費約2.47億元，日前工程標已順利完成細部設計與公開閱覽，現正招標中，預計106年7月底開工。

周廷彰強調，掀蓋工程採人車分道方式設計，將右岸既有通道改建成專供學生行走的通學步道，保障學生安全；此外，掀蓋後的親水環境營造提供綠帶公園，供往來旅客休憩空間，未來結合2018花博，吸引大量外來觀光客，將創造更多商機及經濟效益。

(中時)