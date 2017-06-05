NBA》四大金剛完勝三巨頭 騎士還有法寶嗎？
勇士去年總冠軍賽在率先聽牌的情況下竟然苦吞3連敗，騎士成為史上第一支能在1比3逆轉獲勝的球隊。季末勇士延攬了杜蘭特入隊，勇士組成了史提芬柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林四大金剛陣容，同時也如願的再次與騎士在總決賽狹路相逢，5日的第二戰，四大金剛合力攻下99分、36籃板、24助攻，完勝了騎士三巨頭詹姆斯、厄文、洛夫聯手攻下的75分、20籃板、21助攻，戰場接下來將回到克里夫蘭，騎士有辦法阻攔金州大軍想要聽牌腳步嗎？
勇士此役投籃命中率高達51.7%，砍進18顆三分球，53個籃板、34次助攻、7次阻攻，皆遠優於騎士。
詹姆斯開賽後火力全開，而且和勇士力拼快節奏攻防，上半場的確有了不錯成效，騎士僅落後勇士3分，但這種殺敵一百自傷八十的作法在第三節起出現了致命傷，詹姆斯的體力嚴重下滑，好搭檔厄文手感不佳，除了三巨頭外又沒有其他球員能夠挺身而出，導致決勝節潰敗。
勇士四大金剛之首史提芬柯瑞繳出生涯第一次在總冠軍賽大三元成績單，即便投籃命中率不理想(17投7中)而且還發生8次失誤，但瑕不掩瑜，尤其是第四節與杜蘭特的先後三分球，徹底撕裂敵軍防線，以19分之差漂亮贏得勝仗。
此外，兩隊的替補陣容也是有著極大差距，勇士李文斯頓與克拉克都有10分進帳，板凳席合力攻下31分；騎士的替補球員只有柯佛的8分最佳，傑佛生7分，兩人得分都是在前兩節，下半場無人能接下詹姆斯的擔子，只能眼看著球隊潰敗。
兩隊第三戰將在8日登場，回到家的騎士必須想出辦法阻擋勇士四金剛，其中關鍵人物就是柯瑞和杜蘭特，一旦落入0比3絕境，騎士想要衛冕將難如登天。
(中時電子報)
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