全球20大博物館 故宮名次掉是因…
最新《TEA/AECOM全球主題公園和博物館》報告近日公布，全球20大人氣博物館前3名依序為中國北京故宮、美國國家航空航天博物館、法國羅浮宮，2016年整年度均吸引超過7百萬人次參觀；其中亞洲地區有5座博物館上榜，台北故宮排名全球第12名，名次較上回掉2名，報告分析陸客赴台遊熱度減少是主因之一。
全球20大人氣博物館：
1.中國 北京故宮博物院
2.美國 國家航空航天博物館
3.法國 羅浮宮
4.美國 國立自然史博物館
5.美國 大都會藝術博物館
6.英國 大英博物館
7.中國 上海科技館
8.英國 國家美術館
9.梵蒂岡 梵蒂岡博物館
10.英國 泰特現代藝術館
11.美國 自然史博物館
12.台灣 故宮博物院
13.英國 自然史博物館
14.美國 國家藝廊
15.俄羅斯 艾米塔吉博物館
16.中國 科學技術館
17.美國 國家歷史博物館
18.西班牙 索菲婭王后國家藝術中心博物館
19.韓國 國立中央博物館
20.法國 龐畢度中心
(中時電子報)
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