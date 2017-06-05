視同國安問題 宜蘭縣宣誓反毒

宜蘭縣政府今天舉辦反毒總動員誓師大會，各界代表共同宣誓，並剪斷象徵毒品源頭的布條。（李忠一攝）

宜蘭縣政府與宜蘭地檢署號召各界，今天（5日）舉辦反毒總動員誓師大會，宜蘭縣代理縣長吳澤成直言，毒品問題已經嚴重到成了國安問題，盼望除行政部門外，每個人都能擔任拒毒、反毒的角色。

宜蘭地方法院院長周煙平指出，從法院審理案件中每10件約有3件是毒品案件，在少年案件中，毒品案件提高為4件，司法單位希望毒品案件數字愈來愈少。

吳澤成表示，毒品不僅影響到個人，家庭、社會也連帶受到影響，問題嚴重到連學校、學生都被毒品毒品入侵，藉由宣誓表達政府對於反毒品的重視、查緝的決心，縣府在縣議會提出的施政報告中，也將毒品問題列為第一要項。

縣府指出，建立在地化的毒品大數據極為重要，宜蘭縣將與宜蘭大學合作，以大數據追蹤了解毒品犯罪的區域現況及供需結構，掌握毒品人口分布及其行為特性及趨勢，據此擬定毒品防制策略。

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(中時)