經國號戰機隊徽 原來是迪士尼設計的!

經國號戰機上的野狼軍徽，是由迪士尼操刀設計的。(資料照/中央社)

卡通圖樣的軍徽，設計活潑。(圖取自維基百科/王常松 Chang-Song Wang)

看起來總是威武的戰機，軍徽也都是走嚴肅莊重風嗎?其實不然，國軍的經國號隊徽，看起來就相當可愛活潑，不但有噴火龍，還有兔寶寶和大野狼等卡通設計款，而這些隊徽，還是由迪士尼操刀的呢!

國軍的隊徽五花八門，在經國號戰機上，可以看見大野狼或兔寶寶等圖樣，如此活潑的卡通圖案，都是軍徽，根據《三立新聞網》報導，這些軍徽還都是由迪士尼操刀的，全球防衛雜誌主任陳國銘表示，這樣活潑的表現方式在外國的空軍很常見，也可以作為我們借鏡。」

而相較於空軍，陸軍的隊徽顯得比較保守，使用的是履帶、閃電組成的三角形圖案，陳國銘表示，雖然比較不活潑，但仍可看出部隊特性。

(中時電子報)