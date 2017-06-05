優盛老董內線交易 判刑3年8月定讞
上櫃生技醫療業優盛公司董事長葉禾庠，利用公司運往美國貨品遭美海關查扣不利股價的利空消息，先行出脫自己公司持股，觸犯內線交易案，最高法院考量他與投資期貨保護中心達成和解，今將他判刑3年8月、犯罪所得2232萬多元沒收確定。
判決指出，原名葉健和的葉禾庠是國內產製血壓器大廠優盛董事長，2008年3月，優盛一批輸往美國的產品，遭到海關查扣，並進行疑似違法的調查，葉禾庠獲悉此事後，判斷案情曝光，勢將造成對公司股價的不利影響而下跌。
葉男為了減少自己所持優盛股票因行情下挫的損失，竟然違反證交法規定，公司內部人在重大消息公布前，不得買賣公司股票的禁令，立即售出所持2325張股票，變賣成現金6916萬元，扣除證交稅等費用後，讓他規避損失2732萬元。
高院更一審認為，葉男為規避損失內線交易，且犯後否認犯行並無悔悟之意，但考量他已與投資期貨中心達成和解，並已實際支付499萬多元，將他判刑3年8月，並沒入犯罪所得，案經上訴，最高法院駁回定讞。
另外，葉男因與補習班教師高國華炒作自家公司股票，法院將他與優盛發言人兼行政管理處副總陳禮賢，各被法院判刑2年、緩刑4年，高國華遭判刑1年8月定讞，高男已入監服刑後出獄。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。