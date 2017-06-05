優盛老董內線交易 判刑3年8月定讞

上櫃生技醫療業優盛公司董事長葉禾庠，利用公司運往美國貨品遭美海關查扣不利股價的利空消息，先行出脫自己公司持股，觸犯內線交易案，最高法院考量他與投資期貨保護中心達成和解，今將他判刑3年8月、犯罪所得2232萬多元沒收確定。

判決指出，原名葉健和的葉禾庠是國內產製血壓器大廠優盛董事長，2008年3月，優盛一批輸往美國的產品，遭到海關查扣，並進行疑似違法的調查，葉禾庠獲悉此事後，判斷案情曝光，勢將造成對公司股價的不利影響而下跌。

葉男為了減少自己所持優盛股票因行情下挫的損失，竟然違反證交法規定，公司內部人在重大消息公布前，不得買賣公司股票的禁令，立即售出所持2325張股票，變賣成現金6916萬元，扣除證交稅等費用後，讓他規避損失2732萬元。

高院更一審認為，葉男為規避損失內線交易，且犯後否認犯行並無悔悟之意，但考量他已與投資期貨中心達成和解，並已實際支付499萬多元，將他判刑3年8月，並沒入犯罪所得，案經上訴，最高法院駁回定讞。

另外，葉男因與補習班教師高國華炒作自家公司股票，法院將他與優盛發言人兼行政管理處副總陳禮賢，各被法院判刑2年、緩刑4年，高國華遭判刑1年8月定讞，高男已入監服刑後出獄。

(中時)