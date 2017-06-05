林佳龍強調會用政績證明 讓台中從根本改變
台中市議員陳淑華今天在市政總質詢時，針對近兩周公布2份針對縣市長施政滿意度的民調，包括新台灣國策智庫的55.6%，及遠見雜誌的滿意度調查49.3%；問市長林佳龍的看法？林佳龍說，他自己跟自己比，不同民調間的比較做為參考，兩家民調今年與去年比較都有成長。
陳淑華議員5日在市政總質詢表示，從事政治工作最重要莫忘初衷，市府團隊2年半來相當認真把事情做好，為市民做事情；林市長明年底是否為連任繼續努力？
林佳龍表示，他對台中的施政規劃以8年為階段，第一任4年奠定基礎，讓改變可以開始，第1年預算是前市府時期所編，第2年、第3年從預算通到到評估、規劃、執行，上億的工程通常需要2年時間，更大工程更超過4年，他當然希望有8年的時間展現完整的政績，讓台中可從根本改變。
陳淑華指出，最近有2份民調公布，包括新台灣國策智庫所發布「6都市長施政滿意度暨主要政治人物好感度民調」，林市長好感度55.6％；遠見雜誌公布林市長施政滿意度49 .3％，台中市的確逐漸進步，建議市府團隊思考，如何讓施政更貼近民意。
林佳龍說，所有的民調都值得參考，同一家所做民調趨勢變化更重要，以這兩家民調而言，今年均比往年成長，台中市的確逐漸成長。不論如何，最重要是自己跟自己比，他會行穩致遠，包城市都市計劃、交通與治水等重大政策，需要3至5年時間，他會努力展現更多成果。
陳淑華也詢問林佳龍對市府小內閣是否滿意？林佳龍表示，他對市府各局處長的表現都相當肯定；市府團隊會持續努力，加快腳步讓各項政績讓民眾了解，爭取更多民意的認同。
(中時)
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