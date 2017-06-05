黃越宏向讀者道歉 緊咬邱太三關說可能性高
《法治時報》社長黃越宏日前指控法務部長邱太三涉嫌關說妻子回任法官，經邱公開要求道歉否則提告後，今日上午於法務部為「關說之新聞報導」公開道歉，卻未對邱太三道歉，反而另闢戰場指控這不是單純的單一人事關說案，而是司法官員集體關說法案，為報導「未盡深入詳實之處」道歉。
黃越宏今日仍表示，邱太三為妻子關說性的可能性很高，不然為何修法的果實會剛好掉在邱太三家？媒體問到是否對邱太三道歉，黃僅回應，今日是為讀者道歉，如果邱太三也算是他的讀者。
黃越宏說，六月一日有某位部長級人物用「瘋狗、加屎」等粗鄙話語攻擊新聞，「從他的做法可以看出他的窘境，他還恐嚇五日內要提告。很多法官提醒我，這個新聞確實有所疏漏，因為司法官員集體關說法案比起單一人事案更嚴重。」
黃越宏指的關說法案是指《法官法》第四條，表示司法官員透過民進黨關說成為黑箱法案，讓法官法中最重要的人事審議委員會排除外部委員。黃更指控，檢察官陳瑞仁藉由邱太三引介帶路，引介法官找上黨團進行非法遊說，是非常嚴重破壞國家法治的惡行，但他竟然沒有發現，身為專業司法記者是嚴重失職，必須表達歉意。
黃越宏是在政論節目上連續爆料邱太三在2011年利用民進黨團及派系力量，藉法官法修法機會關說司法院，助妻子宋富美回任法官，爽領退休金，甚至說邱帶陳瑞仁去關說。
邱太三認為黃越宏等人爆料不實，上周召開記者會強力駁斥，表示「寧願相信世間有鬼，也不相信瞎掰名嘴」，期許節目要「加油」，不要「加屎」，節目及名嘴說不清楚具體的人事時地，「編故事要編好一點」。
(中時)
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