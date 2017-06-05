波灣四國宣布 與卡達斷絕外交關係

巴林、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國四國宣布與卡達斷交。圖為卡達國王哈邁德。(美聯社)

巴林、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國四國宣布與卡達斷交，波灣阿拉伯國家情勢更加紛歧複雜。在全球面對「伊斯蘭國」(IS)威脅之際，此一變化令人憂心。

巴林國家通訊社台北時間5日上午率先報導，不滿卡達「干預內政」，巴林宣布與卡達斷絕外交關係；沙烏地阿拉伯也在表示關閉對卡達的海陸空連繫後，宣布與卡達斷交；埃及和阿拉伯聯合大公國隨後也宣布中斷與卡達外交關係。

美國總統川普不久前才訪問沙烏地阿拉伯，當時埃及總統也在沙國首都利雅德。

(中時)