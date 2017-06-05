摒除學歷為單一敘薪標準 科技部：厲害應給高薪！
科技部今日表示，為摒除以學歷做為單一敘薪標準的限制，科技部修正補助專題研究計畫助理人員約用注意事項，刪除專任助理依學歷分級規定，要求各學研機構於聘用計畫下專任助理時，敘薪的標準應著重在專業能力及工作需求，而非個人學歷。
科技部長陳良基表示，國科會補助專題研究計畫專任助理人員工作酬金參考表用了20年，且還有上限。五專學歷畢業者，不管專業能力多強，薪資還是不如大學畢業者，逼得台灣學生非得去拿碩士學位，造成學歷至上！「厲害的人就應該給予高薪，不再以學歷決定薪資。」
陳良基另說PTT隨便一找，都可以找到許多薪資待遇比照科技部計畫專任助理薪資的徵人啟事，碩士3萬6050元、學士3萬1520元，但明明都是「研究助理」，做行政事務和處理腎臟病的動物模式研究，卻都給予相同薪資，「不同領域、專長、屬性，給予相同薪資」，對於專業的肯定不夠。
(中時)
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