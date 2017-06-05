瞄準下半季冠軍 猛獅新洋投明報到

上半季戰績暫居第3的統一獅，洋投不符戰力需求是落居B段班最大主因，為在下半季捲土重來，已物色一位新洋投泰倫斯，他將在明(6日)抵台，直接到台南球場向球團報到。

泰倫斯今年28歲，右投右打，無大聯盟資歷，職棒生涯在小聯盟成績30勝30敗，自責分率3.64，主要以先發為主，今年至今無任何小聯盟或獨立聯盟出賽成績，但有獲邀參加白襪隊大聯盟春訓。

泰倫斯抵台後將隨1軍進行練習調整，讓教練團能夠更進一步掌握泰倫斯近況。球團仍持續追蹤接洽其他好選手，期待下半季能夠在洋將戰力能夠顯著提升，帶給球隊實質戰績幫助。

獅隊目前落後排名第1的桃猿9.5場勝差，上半季冠軍幾乎無望，3位洋將戰力不足，是主要關鍵。

該隊現3位洋投規畫為「2先發1後援」，除了1勝1敗6救援成功與2.79自責分率的牛棚狄馬克可能續留，2勝5敗的福瑞多與3勝5敗的布魯斯，可能先後遭解約。

(中時電子報)