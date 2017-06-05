男性側睡、趴睡會導致不孕？！
男性們，你們可有留意自己的睡姿嗎？不同的睡姿對生殖系統有不同的影響，根據鳳凰網報導，男性若是長期採側睡、趴睡，可能會使生育力降低。
採趴睡的男性，因壓迫內臟，會使呼吸不順，久而會使內臟功能受損，更會使陰莖受到壓迫，阻礙血液流通，容易頻繁夢遺，導致頭暈、乏力等症狀，使生活即工作受到影響。而陰囊受壓迫，使溫度上升，不易散熱，對精子有不良影響，進而降低生育能力。
側睡的男性，側睡使睪丸及陰莖夾在雙腿之間，所受壓力比站立時還要明顯，且部分男性在睡眠時會左右翻轉，可能使精索扭成一團，導致打結或扭轉，如此睪丸所需的營養及排出代謝物就無法通過精索，精索扭轉超過12小時，敢玩就恐怕會缺血、壞死；而左邊側睡會使心臟受到壓迫，容易睡眠品質不佳，全身的血液循環就變慢，生殖器長時間沒有充足血液供應，可能導致勃起障礙，因此男性不建議採取側睡睡姿。
男性應採取仰躺睡姿，並且雙腿自然分開，才是最好的睡姿！如此既不會壓迫到內臟、生殖器，也能使陰囊散熱，避免精索扭轉打結，使血液流通順暢，對生殖系統較健康。
(中時電子報)
關鍵字：睡眠
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