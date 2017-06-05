慘遭火吻80％神隱一年 SNH48唐安琪「這句話」曝近況

唐安琪遭火吻事件逾一年，復原狀況比預期中好。(圖/SNH48-唐安琪微博)

日本「AKB48」海外姊妹團「SNH48」，成員唐安琪去年在上海咖啡廳用餐時慘遭火吻，燒傷面積約達80%，經過大半年無數次無植皮跟清創手術，她也自曝近況「已完成前期治療」，讓所有粉絲都鬆了一口氣。

唐安琪去年3月1日在咖啡廳意外遭火吻，造成全身80%灼傷，逾一年時間在螢光幕前完全銷聲匿跡，僅透過微博跟粉絲分享近況，昨天她再度向粉絲報平安，表示目前已完成部分前期治療，而且已經從上海離開，目前處於在一個沒人知悉的地方在復健，而且頭髮已經長出來可以紮小辫子，看來復原狀況比預期良好。

唐安琪微博全文。(圖/SNH48-唐安琪微博)

不過太久沒開嗓唱歌的她，似乎懷念起在舞台上獻唱的時光，留言「最近想唱首歌，大家說說想聽啥」，果真吸引不少粉絲紛紛點歌，而她也表示其實都默默「在暗中觀察大家」，這也讓粉絲直呼期待她重返舞台那天到來。

(中時電子報)