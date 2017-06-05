苗栗縣政府及附屬機關　帶頭限用透明塑膠袋

苗栗縣長徐耀昌（前排中）率環保局長劉伯舒及行政處長古雪雲等人，宣示縣府及附屬機關7月1日起配合減塑。（陳慶居攝）

縣府及附屬機關7月1日起限用透明塑膠袋。（陳慶居攝）

縣府及附屬機關7月1日起限制使用一次性餐具及用品。（陳慶居攝）

苗栗縣目前雖無垃圾危機，但縣長徐耀昌在縣務會議中仍指示環保局強化減塑措施，環保局於5日世界環境日，宣示縣府及附屬機關帶頭限用一次性餐具及使用透明塑膠袋措施，即日起至月底為勸導期，7月1日起全面執行，將來未落實垃圾分類，將處以1200至6000元罰款。

環保局長劉伯舒指出，減塑、限塑已成環保主流趨勢，縣長耀昌今年3月7日在縣務會特別指示，全面深思檢討並強化苗栗減塑措施，該局經過研擬及討論後，上午於世界環境日邀宣示由縣府及附屬機關率先響應。

縣長徐耀昌率同行政處長古雪雲、環保局劉局長伯舒、副局長陳華盛及垃圾焚化廠操作營運單位裕鼎公司總經理薛進友及各公所代表進行宣示，高呼「人人隨身帶碗筷」、「呼籲使用透明袋」、「苗栗慢城真不賴」、「你我生活無旁騖」等口號，表達縣政府落實源頭減量及資源回收的決心。

會場也展示透明塑膠袋及環保碗筷，呼籲縣府及附屬機關配合執行，落實垃圾分類。縣長徐耀昌表示，縣府擔任減塑領頭羊，希望落實執行，並逐步擴大影響周圍生活圈，讓好習慣成為生活可以為的一環。

(中時)