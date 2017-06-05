NBA》勇士14連勝創紀錄 季後賽之王

勇士隊總教練科爾在總冠軍戰G2宣布復出，立刻帶領球隊拿下季後賽14連勝改寫紀錄。(美聯社)

勇士5日以132比113擊敗騎士，總決賽2比0，同時也拿下季後賽14連勝，改寫了NBA紀錄，打出季後賽王者氣勢。

勇士在本季的季後賽連續橫掃拓荒者、爵士和馬刺，以12連勝之姿連續3季闖進總冠軍賽，連同5日的14連勝，僅有拓荒者能在首輪第三戰威脅勇士，該役113比119落敗，是勇士唯一勝分在個位數的場次，最大勝差分出現在西區決賽與馬刺第二戰，當時勇士136比100擊敗缺少里歐納德坐鎮的黑衫軍。

即便來到總決賽碰到衛冕軍騎士，勇士前兩戰分別以22分和19分之差輕鬆獲勝，贏球的過程可說是兵不血刃。

勇士的14連勝超越騎士跨季13連勝(上季總決賽最後3場以及本季的10連勝)，以及湖人1988-89的跨季13連勝，勇士成為NBA史上第一支單季最長連勝的球隊。

(中時電子報)