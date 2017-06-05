雲林縣豪雨成災 雨量與去年梅姬颱風相仿

泡水的稻田倒伏嚴重（周麗蘭攝）

即將可收成的茄子全部泡湯（周麗蘭攝）

泡水的葉菜腐爛，能賣到市場的有限（周麗蘭攝）

0601豪雨成災，農委會公告雲林縣、嘉義縣、彰化縣、南投縣、台中市、新北市為這次農業天然災害現金救助縣市，雲林縣農業處長表示，這次豪雨量與去年梅姬颱風相近，約600至700公厘，只是少了風，截至目前估計損失2500萬元。

農業處長張世忠指出，這次農作物受災的有水稻倒伏、花生泡水、玉米倒伏、葉菜泡水，初估損失1800萬元。

畜產損失有9個鄉鎮、19場畜牧場的肉雞、種雞、有色雞、鵝溺斃，損失金額約760萬元。

張世忠表示，往年雲林縣的農業天然災害現金救助門檻為總損失1億8000萬元，這次農委會直接公告6縣市可獲補助，申請救助項目損失率達20%者可獲補助，未達20%者不予救助。

農業處呼籲，符合規定可申請的農民朋友，6月14日前（假日照常受理）持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書或當期作農戶種稻等相關文件，向土地所在地之鄉鎮市公所申報。

(中時)