大學調漲學雜費？教育部：目前沒有學校申請

反教育商品化聯盟今天到教育部前陳情，反對調漲學雜費。（林志成攝）

今天是大專院校向教育部申請106學年調漲學雜費的截止日期，依規定，一般大學可申請調漲0.445％、去年未漲的今年可申請漲1.88％、績優學校可申請漲到2.88％。不過教育部表示，到目前為止，沒有任何大學申請漲學雜費。

私立大學校院協進會理事長、文化大學校長李天任說，現在學雜費的真實面貌已被扭曲，不是大學說理就能面對，因此大家調漲的意願不高。

教育部高教司專門委員譚以敬說，他們依物價指數、平均每戶可支配所得及員工薪資所得等指標，計算出106學年大學學雜費基礎調整幅度應該為0.445％。以公立大學每學期學雜費3萬元、私立5.5萬元計算，他們最多分別只能調漲133元、244元，相當少。

此外，對於去年未調漲學雜費的學校，教育部允許他們今年可申請調漲1.88％，學校有助學計畫、財務公開、研議調漲過程透明的學校，則最多可申請調漲2.82％。

譚以敬說，到目前為止，沒有任何一所大學申請調漲學雜費，但最終結果要到下午5時才能確定。不過，若大學近3年辦學違反規定或是生師比超標，教育部會主動稽核後，要求他們調降學雜費，預計6月底公布結果。

反教育商品化聯盟約10名大學生今天到教育部前陳情，他們要求教育部正視公共資源投入不足，造成全台灣生師比超標、師資不足的慘況，立即處理這些高教危機，停止過往的漲學雜費政策。

反教育商品化聯盟成員、淡江大學學生謝毅弘說，他們計算了105學年大專院校生師比，發現東吳、淡江、文化等18所學校生師比超過規定的23，但教育部卻遲未處理，也未對這樣的情形表態。

文化大學學生陳邦安說，他們學校有所謂「自主體育課」，也就是學生只要自己找時間去運動，就可以不上體育課。他認為，文化大學這種作法，是變相裁減體育老師。

不過李天任回應，體育課的目的就是要同學養成運動的習慣，因此只要可以證明有定時運動，或是經過驗證身體肌能達到標準，都可以不用上體育課，但這不能說是裁減教師。

對於反教育商品化聯盟指18所大學生師比未達標準，譚以敬表示，如果真是這樣，依規定可以調降他們學雜費，但教育部分析發現，這18所大學的生師比在21、22，符合規定，反教育商品化聯盟計算方式有誤。

(中時)