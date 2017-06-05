楊祐寧脫口「有女友」 網猜復合郭采潔

楊祐寧2015年和郭采潔分手。(圖／本報系資料照)

楊祐寧疑脫口洩新戀情，網猜復合郭采潔。(圖／翻攝自微博)

楊祐寧因參加大陸綜藝節目《花兒與少年3》爆紅，近日在節目中，井柏然正講述自己的戀愛過程，沒想到他卻在一旁附和，讓網友都驚呼難道他有女友了，還有人猜是和郭采潔復合，引起熱議。

最新一集節目中，井柏然在車上要大家都不准睡覺，更不時檢查女星江疏影是否睡著，他也坦言自己和女友倪妮就是這樣相處，「我要是不睏的時候，我也不會讓我女朋友睡，我會一直這樣懟（戳）她。」並用手戳身旁的楊祐寧示範。

沒想到楊祐寧竟脫口說出「我也是啊！」讓全部人都很驚訝，井柏然還得意套話成功，開心鼓掌「說漏了吧，今晚我破了一個大案！」他也配合嘆氣回「就這樣被你們懟出來了。」不少人懷疑他在開玩笑，也有人猜難道是和郭采潔復合，引起熱議。

楊祐寧和郭采潔2011年因拍攝電視劇《向前走向愛走》擦出愛火，2015年分手，讓粉絲相當失望，頻敲碗要兩人復合，如今他爆出有女友，網友都說：「那個人只能是郭采潔」。

(中時電子報)